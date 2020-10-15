شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر إشارة تأكيد – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب في مسار ضيق، ولا يزال محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 1.1720 والمقاومة التي ترتفع الآن إلى 1.1815، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو مناطق 1.1540 كمحطة تصحيحية تالية، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1.1920 وتمتد إلى 1.2011.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1670 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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