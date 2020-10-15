مجلس الغرف السعودية يطلق "اللاءات الثلاثة" ضد الاقتصاد التركي

أطلق رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، اللاءات الثلاثة في وجه الاقتصاد التركي، داعياً إلى عدم التعامل مع تركيا لاستمرار إساءتهم للقيادة السعودية.

وقال العجلان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي : "أقولها بكل تأكيد ووضوح لا استثمار ،‏لا استيراد ،‏لا سياحة..‏نحن كمواطنين ( سعوديين) ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

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وأضاف العجلان: "حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضدّ استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".‏

يشار إلى أن هذه ليست الدعوة الأولى لمقاطعة المنتجات التركية، فقبل العجلان دعا الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات التركية

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