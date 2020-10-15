شكرا لقرائتكم خبر عن رتفاع معدلات البطالة في استراليا دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 6.8% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 7.0%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف انخفاضاً بنحو 29.5 ألف مقابل ارتفاع بنحو 129.1 ألف والتي عدلت من ارتفاع بنحو 111.0 ألف في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع 38.0 ألف.

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