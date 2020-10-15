توقف مكاسب الدولار.. والمخاطر تبعد المضاربين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات أمس الأربعاء، مع تجدد الشكوك حيال لقاح فيروس كورونا، وغياب اتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية في الولايات المتحدة، ما دفع المتعاملين نحو أصول أكثر أمناً.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر اليوان مقابل الدولار، بعد أن جاء تحديد البنك المركزي لنقطة المنتصف اليومية لسعر اليوان، متماشياً مع التوقعات، ما يشير إلى أن السلطات أوقفت محاولات كبح العملة.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تستمر خسائر اليورو والجنيه الاسترليني مع عودة القيود على النشاط الاقتصادي في أوروبا وبريطانيا للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، ما يثير قلق المستثمرين.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار 1.1743 أمام اليورو محتفظاً بمكاسب 0.6 في المئة من الجلسة السابقة.

وبلغ الاسترليني 1.2926 دولار بعد خسارة واحد في المئة يوم الثلاثاء. كما تضرر الاسترليني نتيجة المخاوف بشأن عدم إحراز المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي تقدم واحتمال تبنى بنك إنجلترا المركزي أسعار فائدة سلبية. وفي المعاملات الداخلية، سجل اليوان 6.7408 مقابل الدولار. (رويترز)