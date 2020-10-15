50 % ارتفاعـاً فـي مبيعـات عقـارات دبـي السكنيـة خـلال الربـع الثالـث

أصدرت شركة «تشيسترتنس» الدولية المتخصصة قطاع الخدمات العقارية، تقريرها الجديد تحت عنوان: «مراقبة السوق العقاري في دبي خلال الربع الثالث من عام 2020»، الذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشر أسعار بيع الوحدات العقارية في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ولكن في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، فإنه من المتوقع أن يواجه السوق مزيداً من التحديات على مستوى البيع والإيجار.

في ضوء ذلك، أظهر التقرير ارتفاع مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الثالث بنسبة 50% على أساس ربع سنوي، ويُعزى ذلك بنسبة كبيرة إلى الطلب غير المتحقق أو «الطلب المكبوت» خلال الربع الثاني، إلى جانب تنوع العروض التي يقدمها المطورون والتصفية التي يقومون بها. ولكن على الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن حجم التصرفات العقارية انخفض بنسبة 21.7% مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2019.

في الوقت الذي شهد فيه السوق تحسناً في عمليات البيع خلال الربع الثالث، تراجعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي، أي بمعدل انخفاض أعلى من الربع الثاني، في حين شهدت أسعار الفلل انخفاضاً ضئيلاً بواقع 0.2%. أما في سوق الإيجارات، فقد هبطت معدلات الإيجار لكل من الشقق والفلل السكنية بنسبة 3.6% و1.2% على التوالي.

قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدت التصرفات العقارية في دبي حركة نشطة خلال الربع الثالث، نتيجة بدء التعافي الذي شهده الشهر الأخير من الربع الثاني، بعد تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا.أضاف هوبدن:«سجلت أسعار الفلل أداءً جيداً نسبياً خلال الربع الثالث، حيث خفت وتيرة التراجع في هذا الربع، نتيجةً لاستقرار الأسعار على نطاقٍ واسع في دبي، دون أن ننسى الارتفاع الذي شهدته نخلة جميرا».

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في هذا الإطار، بقي حجم التصرفات العقارية أقل من المعدل السنوي، ونتوقع أن تواجه أسعار المبيعات ومعدلات الإيجار مزيداً من الضغوط خلال الربع الأخير من عام 2020. كما من المنتظر أن تلقي التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، بظلالها على أداء السوق، وهو ما قد يفضي إلى المزيد من الانخفاض في أسعار الوحدات العقارية.

وفي سوق المبيعات، انخفض متوسط ​​أسعار الشقق السكنية بنسبة 3.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020، وبنسبة 11.4% على أساس سنوي.

وفي هذا الصدد، شهدت مدينة دبي الرياضية التراجع الأكبر على مستوى أسعار المبيعات بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي، ليصل سعر القدم المربعة إلى 621 درهماً إماراتياً، كذلك الحال في منطقة واحة دبي للسيليكون التي شهدت هي الأخرى انخفاضاً فاقت نسبته ال 5% وبواقع 5.3%، حيث تراجع سعر القدم المربعة ليبلغ 540 درهماً.

وكان تراجع أسعار المبيعات في مناطق مختلفة من دبي أكثر اعتدالاً خلال الربع الثالث، حيث انخفضت الأسعار في كل من دبي مارينا و«ذا جرينز» بنسبة 2.4% و2.5% فقط، ليستقر سعر القدم المربعة عند 985 و815 درهماً إماراتياً توالياً. في حين انخفض متوسط أسعار الشقق في كل من «ذا فيوز» والخليج التجاري بنسبة 2.7%، وبواقع 1,022 و970 درهماً للقدم المربعة على التوالي خلال الربع الثالث.

أما في سوق مبيعات الفلل، فقد كان الانخفاض أكثر اعتدالاً بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الثالث، وبواقع 5.8% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى استقرار السوق في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق.