شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد مشتركى التليفون المحمول لـ96 مليون مشترك فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 96.53 مليون مشترك فى شهر ابريل الماضى، مقابل 93.68 مليون مشترك فى ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت 2.85 مليون مشترك.

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعا طفيفا فى عدد مشتركى التليفون الثابت، وبلغت نحو 9.53 مليون مشترك فى ابريل الماضى، مقابل 8.36 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.17 مليون مشترك.

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أما بالنسبة لعدد مستخدمى الانترنت، فقد ارتفع إلى 41.06 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول فى ابريل الماضى، مقابل 36.41 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة 4.65 مليون مشترك، بينما بلغ عدد المشتركين عن طريق الـ"USB Modem" نحو 2.37 مليون مشترك فى ابريل الماضى، مقابل 2.93 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 0.56 مليون مشترك.

واحتلت مصر المركز السادس عالميا من حيث نسبة نمو مستخدمى الإنترنت فى نهاية يونيو الماضى، بعدد 96.905 مليون شخص مقارنة 450 ألف مواطن مطلع القرن 21، وفقا لبيانات منسوبة للبنك الدولى، لافتة إلى أن 48.6% من الشعب المصرى استخدم الإنترنت خلال النصف الأول من العام الحالى، من إجمالى عدد السكان البالغ 101.168 مليون مواطن، مقارنة بنسبة 0.64% من عدد السكان بداية الألفية الجديدة، والبالغ 49.231 مليون مواطن.