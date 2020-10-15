شكرا لقرائتكم خبر عن 333 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من الدول العربية فى يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع حجم الواردات المصرية من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية من الدول العربية نحو 496.2 مليون دولار فى شهر يونيه الماضى، مقابل 830.1 مليون دولار فى شهر يونيو 2019، بتراجع 333.9 مليون دولار.

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ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم تراجع الواردات المصرية من الدول العربية، حيث سجلت الواردات المصرية من المملكة العربية السعودية نحو 211.4 مليون دولار فى يونيو الماضى، مقابل 353.3 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع قيمته 141.9 مليون دولار، يليها الإمارات العربية، وبلغت قيمته الواردات المصرية منها نحو 92.9 مليون دولار فى يونيو الماضى، مقابل 162.2 مليون دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 69.3 مليون دولار.

وتضمنت قائمة الدول العربية أيضا كلا من، الكويت وتراجعت الواردات المصرية منها لتصل إلى 73.7 مليون دولار فى يونيو الماضى، بينما كانت 186.9 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 113.2 مليون دولار، بينما ارتفعت الواردات المصرية من سلطنة عمان وسجلت 33 مليون دولار فى يونيو الماضى، مقابل 10 مليون دولار فقط فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 23 مليون دولار، أما باقى الدول العربية فقد بلغت الواردات المصرية منها 85.2 مليون دولار يونيو الماضى، مقابل 117.6 مليون دولار يونيو 2019، بتراجع بلغ نحو 32.4 مليون دولار.