شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6398 نقطة، بالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6200 نقطة كمستوى أول ثم 5900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6450 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,355 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,419 نقطة
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