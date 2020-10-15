شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10026 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 10100نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما يعكس حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تذبذب بين مستوى 10100 نقطة ومستوى 9950 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,988 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,053 نقطة