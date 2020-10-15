شكرا لقرائتكم خبر عن السور (SOOR) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 118 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مارس من العام الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 117 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 125 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 114 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 118 بينما مستوى المقاومة هو 120 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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