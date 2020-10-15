شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 290 فلس، ملامسا مستوى المقاومة الحالي عند 293 فلس، كما نلاحظ تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 270 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 295 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 285 بينما مستوى المقاومة هو 291 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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