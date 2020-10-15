شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2822 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 2850 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 3070 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,780 بينما مستوى المقاومة هو 2,870 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد