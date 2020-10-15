شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2822 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 2850 فلس، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 3070 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,780 بينما مستوى المقاومة هو 2,870 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر هيومن سوفت (HUMANSOFT) يختبر المقاومة الحالية -تحليل صباحي- 15-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.