شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات (OOREDOO) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في نطاق ضيق للغاية منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 622 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 630 فلس، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 590 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 620.7 بينما مستوى المقاومة هو 622.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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