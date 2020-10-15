شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، ؛يث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 266 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات الداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 245 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 280 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 263.7 بينما مستوى المقاومة هو 268.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط