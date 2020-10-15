شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الوصول لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 630 فلس، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وهو ما دفع السهم لأسفل مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 595 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 611.0 بينما مستوى المقاومة هو 618.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط