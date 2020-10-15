شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 32٫90 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 31٫50 ريال كمستوى أول ثم 28 فلس كمستوى ثان في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 32.7 بينما مستوى المقاومة هو 33.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط