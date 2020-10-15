شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في قناة هابطة على المدى القصير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6٫302 ريال، منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، وذلك بعدما تلقى السهم مقاومة عند مستوى 6٫45 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫50 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.24 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.37 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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