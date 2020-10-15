شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2٫21 ريال، ملامسا لخط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل في عملية جني أرباح في الأجل القصير قد تصل الى 2 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫30 ريال

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.17 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.24 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط