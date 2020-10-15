شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI)يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2٫292 ريال، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية والتي يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 2٫15 ريال في عملية جني أرباح، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫50 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.20 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.35 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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