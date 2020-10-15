شكرا لقرائتكم خبر عن صناع السيارات يستثمرون في شركات الواقع المعزز الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

«تساعد شاشات الواقع المعزز حقا في توفير بعض التفاعل بين السيارة والسائق».. مات تسين، رئيس شركة جنرال موتورز فينتشرز

استحوذت أذرع رأس المال الاستثماري لشركة جنرال موتورز وعملاق السيارات الصيني سايك موتور، من بين مستثمرين آخرين، على حصص أقلية في شركة ناشئة تقوم بتطوير تقنية الهولوغرام لأنظمة القيادة الذاتية.

واستثمرت كل من شركات جنرال موتورز فينتشرز GM Ventures وسايك كابيتال SAIC Capital، جنبًا إلى جنب مع شركة تصنيع قطع الغيار الكورية الجنوبية هيونداي موبيس Hyundai Mobis وغيرها من الشركات ما يصل إلى 50 مليون دولار في شركة إنفيسكز Envisics Inc..

وتقوم شركة إنفيسكز الناشئة التي يقع مقرها في مدينة ميلتون كينيز بالمملكة المتحدة ببناء أجهزة وبرامج تستخدم الزجاج الأمامي للسيارة لعرض الرسومات والمعلومات التي ترشد السائقين إلى ما يراه نظام السيارة في الطريق الذي سيستقلونه.

ويقول جاميسون كريسماس المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا في إنفيسكز، إن التقنية التي تقدّمها شركته الناشئة تقوم على تكنولوجيا تعديل الصورة الهولوجرافيك، ووضع شريحة معالجة البيانات، التي يتم تثبيتها أسفل لوحة العدادات بالقرب من شاشة السيارة الرئيسية، بحيث يمكنها عرض المعلومات والرسومات على مسافات متعددة تصل إلى 425 قدمًا من الطريق الذي تتجه له السيارة.

ونظرًا لأن المزيد من صانعي السيارات أصبحوا يقدمون الآن ميزات القيادة الذاتية في السيارات، فقد تمّ تصميم هذه التقنية لمساعدة السائقين على التفاعل مع السيارات التي تمّ تركيب نظام القيادة الذاتية فيها جزئيًا.

وتخطط جنرال موتورز لتطبيق تقنية إنفيسكز في سيارتها الكهربائية القادمة من طراز كاديلاك ليريك أس يو في، والتي ستتمتع بميزة القيادة الذاتية، وصفت جنرال موتورز الميزة الجديدة في سياراتها بأنها ستكون بمثابة «نظام قيادة بدون استخدام اليدين».

وقال مات تسين، رئيس شركة جنرال موتورز فينتشرز، إن قدرة السائقين على فهم كيفية عمل نظام القيادة الذاتية يمكن أن تساعدهم في معرفة متى يجب عليهم التدخل للسيطرة على عجلة القيادة. وأضاف تسين: «تساعد شاشات الواقع المعزز حقًا في توفير بعض التفاعل بين السيارة والسائق»، مضيفًا إن النظام الجديد يمكن أن يبرز معلومات عن المشاة أو شكل الطريق.

وتم تثبيت تكنولوجيا الواقع المعزز بالفعل في بعض سيارات جاكوار لاند روفر، بما في ذلك موديلات رينج روفر المختلفة.

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ويؤكد الاستثمارات في شركة إنفيسكز من السلسلة B على الرغبة المستمرة لصانعي السيارات القدامى في ضخ أموالهم والرهان على نجاح الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وتأتي تلك الاستثمارات الجديدة حتى في الوقت الذي تكافح فيه بعض الشركات وسط جائحة فيروس كورونا، وبعد إتاحة المزيد من الوقت لهذه التكنولوجيا الجديدة حتى تتوسع وتنتشر.

من جانبها، قامت شركة جنرال موتورز بوضع خطة مستقبلية لنفسها تعتمد بشكل كبير على السيارات ذاتية القيادة. وضخّت جنرال موتورز ومستثمرون آخرون ما يقرب من 7 مليارات دولار في شركة كروز إل إل سي Cruise LLC، وهي شركة ناشئة تعمل على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة ومقرها سان فرانسيسكو.

وتخطط شركة سايك ومقرها شنغهاي، والتي تُعدّ واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات، لدمج شاشات الواقع المعزز للشركة الناشئة في السيارات المستقبلية، سواء في الصين أو في الخارج، وذلك حسبما أوضحه مايكل كوهين، مدير استثمار رأس المال في سايك في بيان أعلن فيه عن الاستثمار الجديد للشركة.

وتأتي الصفقة بعد إطلاق سيارات سايك ذاتية القيادة جزئيًا، والتي استخدمت تقنية الجيل الخامس اللاسلكية في السيارات التجارية التي تعمل في ميناء شنغهاي هذا العام.

ودخلت شركات صناعة السيارات الأخرى في استثمارات مماثلة، حيث قادت شركة بورش إيه جي Porsche AG، على سبيل المثال، جولة تمويل بقيمة 80 مليون دولار في عام 2018 للاستثمار في الشركة السويسرية الناشئة واي راي إيه جي WayRay AG، التي تطور تقنية الواقع المعزز ثلاثية الأبعاد (الهولوجرافيك).

ولم تكشف إنفيسكز، التي تأسست تحت اسم تو تريز فوتونيكس Two Trees Photon

ics في عام 2010، عن المبلغ الإجمالي لرأس المال الذي جمعته حتى الآن، كما شاركت شركة الاستثمار الأمريكية فان تويل كوس Van Tuyl Cos في تمويل إنفيسكز كذلك.

وقال كريسماس إن إنفيسكز ستستخدم رأس المال الجديد لمضاعفة عدد موظفي الشركة تقريبًا وفتح مكاتب في آسيا وأوروبا.