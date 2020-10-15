دبي تطلق «برنامج العمل الافتراضي» لاستقطاب المهنيين الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إمارة دبي عن إطلاق «برنامج العمل الافتراضي» الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد، للإقامة في الإمارة، مع الاستمرار في القيام بمهام عملهم مع الشركات التي ينتمون إليها وتقع مقارها خارج الدولة.

والبرنامج الذي تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد بناء على تقديم طلب جديد، يوفر للأشخاص العاملين عن بُعد، وكذلك عائلاتهم، فرصة الإقامة سنوياً في واحدة من أكثر الوجهات العالمية تميزاً في مجالي السياحة، والأعمال، والتي تتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة عالية الكفاءة والاعتمادية تسهم في تسهيل أعمالهم، فضلاً عما توفره دبي من بيئة آمنة تتميز بأسلوب حياة عصري.

تأتي هذه الخطوة في ضوء نجاح دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، في التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات جائحة «كوفيد-19»، الأمر الذي مكّن دبي من إعادة فتح مطاراتها واستقبال السياح بدءاً من السابع من شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقاً للإجراءات الوقائية وبروتوكولات الصحة المُوصى بها عالمياً لضمان سلامة الجميع، كما أنها استأنفت أنشطة مختلف القطاعات الحيوية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك الفنادق، والمطاعم، ومناطق الجذب السياحية، والحدائق المائية والمنتزهات الترفيهية، والشواطئ، ومراكز التسوق، علاوة على المدارس، والجامعات، مع الحفاظ على التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات المعنية.

وكانت دبي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بناءً على الإجراءات الصارمة وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها المدينة، فيما أطلقت دبي كذلك مبادرة ختم «دبي الضمانة» الذي تم منحه للمنشآت التي أظهرت امتثالاً كاملاً بإرشادات الصحة والسلامة.

موقع فريد

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وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: لقد أثّرت جائحة «كوفيد-19» في العالم بأسره، وغيّرت من طريقة حياتنا، وعملنا، ما دفع الشركات العالمية الكبرى، وأيضاً الناشئة في جميع أنحاء العالم لاعتماد الحلول الرقمية في عملياتها، وكذلك إعادة النظر في أهمية التواجد الفعلي للموظفين في مقارها لإنجاز أعمالهم ومسؤولياتهم.

وأضاف: ما زالت الصحة والسلامة العامة تتصدر أولويات الجميع مع الحرص على تحقيق توازن فعّال وإيجابي بين الحياة الاجتماعية والعملية. ولهذا، تعتبر دبي الوجهة المثالية التي تتمتع بموقع فريد وبنية تحتية وتكنولوجية متطورة توفر فرصاً فريدة للأشخاص القادرين على العمل عن بُعد، بوجود عائلاتهم أيضاً ضمن بيئة آمنة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري يمكّنهم من مزاولة أعمالهم، سواء كان ذلك لأشهر معدودة، أو طوال العام المُقبل.

تسريع وتيرة الأعمال

وقال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: يسهم برنامج العمل الافتراضي بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، كما أنه يعكس النظرة المستقبلية لضمان محافظة المدينة على ميزاتها التنافسية العالية، ضمن المشهد العالمي الذي يشهد تغيراً سريعاً. وقد جاءت إمارة دبي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل مدن العالم للعمل عن بُعد، الصادرة مؤخراً عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، والتي شملت 60 مدينة حول العالم. وبفضل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة، واتصالها بمختلف وجهات العالم، وكذلك منظومتها الداعمة للأعمال، فإن برنامج العمل الافتراضي يدعم تسريع وتيرة ممارسة الأعمال الناجحة، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.

مدينة ديناميكية

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إطلاق «برنامج العمل الافتراضي» يأتي ليعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات والمستثمرين، خصوصاً مع المتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال، وبروز أهمية تغير نماذج ممارسة العمل، وتطورها، معتبراً أن دبي تثبت مجدداً أنها تمتلك رؤية واضحة لصناعة مستقبل الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، خصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث يتيح هذا البرنامج الافتراضي الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى مدينة ديناميكية، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية، والشخصية، في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وقال بوعميم: احتلت دولة الإمارات مؤخراً، المرتبة الأولى في قائمة الدول الأفضل في مجال البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم، حسب دراسة جودة الحياة الرقمية لعام 2020، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في التقنيات الحديثة والتحول الذكي لدعم قطاع الأعمال. ونتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسمعتها كوجهة سياحية ومكان للحصول على نوعية حياة متميزة.