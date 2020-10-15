انخفاض أرباح بنك أوف أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك «أوف أمريكا»، أمس الأربعاء، عن انخفاض الأرباح الفصلية 15.8 في المئة؛ إذ تضرر بفعل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان، وتراجع الأداء في ثلاثة من بين القطاعات الرئيسية الأربعة.

وجنب ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول 1.4 مليار دولار كاحتياطات لتغطية خسائر قروض، مقارنة مع نحو 800 مليون دولار قبل عام؛ إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد.

وانخفض صافي دخل الفائدة، المعيار الأساسي لما تجنيه البنوك من أنشطتها للإقراض، 17 في المئة إلى 10.1 مليار دولار في الربع الثالث. وانخفض صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين إلى 4.44 مليار دولار أو ما يعادل 51 سنتاً للسهم في الربع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من 5.27 مليار دولار أو 56 سنتاً للسهم قبل عام.

كان محللون توقعوا ربحاً ب49 سنتاً للسهم وفقاً لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف، وتراجعت الإيرادات 11 في المئة إلى 20.34 مليار دولار. (رويترز)