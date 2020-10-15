«اتصالات» تختبر توافق «آيفون 12» مع الجيل الخامس

أكد المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»، أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة لاختبار هواتف «آيفون 12» الجديدة بالتعاون مع شركة «أبل»، حسب الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقتها وتوافقها الكامل مع شبكات الجيل الخامس في الدولة، قبل طرحها في السوق، مشيراً إلى أن «اتصالات» لديها مختبر خاص لفحص الهواتف الجديدة.

وفتحت اتصالات الحجز المسبق على هواتف:«iPhone pro max iPhone mini» بداية من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تتوافر في السوق يوم 13، فيما فتحت الحجز على هواتف «pro iPhone 12 و iPhone 12» بداية من يوم 16 نوفمبر، على أن تتوافر في السوق يوم 23 نوفمبر.

من جانبها، أعلنت شركة «دو» عن فتح الحجز المسبق على هاتف «iPhone 12 Pro» بخمسة ألوان، بدءاً من الساعة الرابعة عصر يوم غد الجمعة، 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت «أبل» ذكرت في بيان لها أن هاتف«iPhone 12 Pro» سيتوافر للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، على أن يتوفر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، بينما سيتوفر «iPhone 12 Pro Max» للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة 6 نوفمبر، وفي المتاجر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر.

وتتراوح أسعار هواتف «آيفون» الجديدة بين نحو 2400 درهم، و6500 درهم.