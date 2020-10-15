تراجع النفط وتنامي إصابات «كورونا» يؤججان مخاوف الأسواق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول أمس الثلاثاء أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يومياً إلى 96.84 مليون برميل يومياً، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول 17 سنتاً ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 42.28 دولار بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً ما يوازي 0.5 بالمئة إلى 40.02 دولار.

قال الكرملين الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الوضع الحالي في أسواق الطاقة خلال مكالمة هاتفية.

وذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأول الثلاثاء أن منتجي النفط في مجموعة أوبك+ سيلتزمون بخططهم لتقليص حجم تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من يناير كانون الثاني.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا «أسعار النفط مستقرة في آسيا مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار فيما يبدي الروس والسعوديون جبهة موحدة لحمل المنتجين في أوبك+ على الوفاء بتعهدات خفض الإنتاج».

وتابع «أسعار الخام تبدو مهددة إلى حد كبير مع استمرار انتشار فيروس كورونا مثل حرائق الغابات في أوروبا وزيادة الإصابات في أمريكا».

وعلى جانب الإمدادات، استمر تعافي الإنتاج من خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد أربعة أيام من هبوب الإعصار دلتا وانخفضت نسبة الإنتاج المتوقف إلى 44 بالمئة أمس من 69 بالمئة يوم الاثنين.

من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن مخزونات النفط العالمية التي زادت خلال ذروة جائحة كورونا تنخفض على نحو مطرد، لكن موجة ثانية من الجائحة تبطئ الطلب وتعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

ويعتزم منتجو أوبك+، الدول الأعضاء في أوبك وآخرون منهم روسيا، زيادة الإمدادات بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير/ كانون الثاني وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي وقف إطلاق النار في ليبيا لزيادة الإنتاج هناك إلى 700 ألف برميل يومياً في ديسمبر/ كانون الأول من 300 ألف برميل في الوقت الراهن.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «ثمة مجال محدود في السوق فحسب لاستيعاب الفائض من المعروض في الشهور القليلة المقبلة»، وأضاف التقرير «من يأملون سوق نفط أكثر توازناً يتطلعون إلى هدف غير ثابت».

ويخفض منتجو أوبك+ إنتاج النفط في الوقت الراهن بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً، وقالت وكالة الطاقة الدولية «أثمرت جهود المنتجين عن بعض النجاح»، في إشارة لاستقرار أسعار النفط نسبياً وسحب قوي من المخزون، مع تراجع ضمني للمخزونات العالمية 2.3 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وتوقع انخفاضها 4.1 مليون برميل يومياً في الربع الأخير.

لكن الوكالة أضافت أن تعافي الطلب الذي حدث خلال الصيف يتباطأ الآن بفعل موجة ثانية من جائحة كورونا وقيود جديدة على التنقل.

وقالت «هذا بالتأكيد يثير الشكوك بشأن قوة التعافي الاقتصادي المتوقع وبالتالي احتمالات نمو الطلب على النفط».

وأشارت الوكالة إلى أن إمدادات النفط العالمية انخفضت في سبتمبر/ أيلول حيث عززت دول أوبك+ التزامها بتخفيضات الإنتاج

(وكالات)