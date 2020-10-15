الذهب يربح مع عودة التركيز على الجائحة والانتخابات الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب أمس الأربعاء، إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشرائه. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.9% الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1899.70 دولار.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس «حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطاً جيداً للغاية ومع غياب أي مؤشرات على تباطؤ جائحة كوفيد-19 والضبابية التي تكتنف التحفيز المالي في الولايات المتحدة، فإن النطاق الأوسع البالغ 1850 إلى 1940 دولاراً يظل كما هو.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1% إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6% إلى 2351.95 دولار. (رويترز)