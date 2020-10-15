«سمانا» تبيع مشروعي «هيلز» و«جرينز» بالكامل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سمانا للتطوير العقاري» بأنّ كامل الوحدات السكنية التي يشملها المشروعان السكنيان في «أرجان دبي»، وهما «سمانا جرينز» بكلفة 75 مليون درهم، و«سمانا هيلز» بكلفة 110 ملايين درهم، قد بيعت بالكامل بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على السوق العقارية.

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وأفادت هذه الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بأنّ الضغوط التي فرضها هذا الوباء دفعتها إلى إجراء تغييرات جذرية في المسار المقرّر لإنجاز أعمال البناء وكيفية إدارة المشاريع، وبذلك نجحت «سمانا للتطوير العقاري» في تسريع وتيرة البناء من خلال اعتماد نوبتين للعمل، مع المتابعة لأعمال البناء عن بُعد على مدار الساعة، خلال فترة الالتزام بإجراءات الإغلاق، ما ساعد على إكمال أعمال البناء في وقتٍ مبكر وقبل الموعد المحدد للتسليم.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي ل«سمانا للتطوير العقاري»: «حدّدنا التزاماً تجاه أنفسنا أولاً وعملائنا ثانياً بأن نتّخذ خطواتٍ عملية مرنة ومحدّدة تسمح لنا بأن نحافظ على سير العمل كما هو مرسومٌ له، ومن دون أيّ توقّف أو انقطاع، ما أدّى في نهاية المطاف إلى إنجازنا هذين المشروعين في وقتٍ مبكر وقبل الموعد المحدد للتسليم، ولا شك في أنّها لم تكن مهمّةً سهلة على الإطلاق، ولاسيما وسط الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد».

وأشارت الشركة إلى أن مشروع «سمانا جرينز» بات جاهزاً للتسليم، بينما من المخطط إنجاز «سمانا هيلز» للتملّك الحر في الربع الثالث من عام 2021، بالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»