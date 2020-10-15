شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلامة» تقر توزيعات نصفية 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أقرت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، الأربعاء، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3% من رأس المال عن النصف الأول من العام الجاري.

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