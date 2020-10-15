«العشرين» تمدد تجميد ديون الدول الأشد فقراً 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت دول مجموعة العشرين، تمديد تجميد ديون بمليارات الدولارات للبلدان الأشد فقراً في العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وقد تتبنى نهجاً مشتركاً في التعامل مع إعادة هيكلة الديون الأطول أجلاً.

وقامت مجموعة العشرين بتمدد مهلة تسديد ديون الدول الفقيرة ستة أشهر، وقد صاغ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الصين والولايات المتحدة وبقية بلدان المجموعة خططهم في مسودة بيان اطلعت عليه رويترز، وأقر خلال اجتماعهم عبر الإنترنت الأربعاء.

وقال أحد المصادر إن الصين، أكبر مقرض جديد لاقتصادات الأسواق الناشئة، عارضت تبني إطار عمل مشترك للتعامل مع مخاوف الدين بخلاف آلية مجموعة العشرين، لإرجاء سداد الدين وهي خطوة دعمتها مجموعة الدول السبع الكبرى للاقتصادات المتقدمة.

وأضاف المصدر «المعركة لم تقترب من نهايتها»، وصرح المصدر بأن مسؤولين صينيين قالوا إن بكين لا يمكنها الالتزام بتخفيضات دين مستقبلية ضمن إطار العمل المشترك، نظراً لأن ذلك يتعارض مع القانون الصيني. وقال مصدر ثان إن أحد الحلول قد يكون الأخذ في الاعتبار حاجة كل بلد للعمل عبر «إجراءات الموافقة المحلية» في الوقت المطلوب.

وكشفت دراسة جديدة للبنك الدولي يوم الاثنين أن أعباء الديون الخارجية زادت بين الدول المؤهلة للإعفاء من الديون الذي تطبقه مجموعة العشرين 9.5 في المئة في 2019 إلى 744 مليار دولار حتى قبل الجائحة.

ومع تضرر الاقتصادات بشدة الآن من جائحة كورونا، حذر البنك الدولي من أن 150 مليون شخص آخرين قد يقعون في براثن الفقر المدقع بحلول نهاية العام المقبل. (وكالات)