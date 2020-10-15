شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق فائضاً أولياً 100 مليون جنيه في الربع الأول من 20-21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الوزراء المصري في بيان، أمس الأربعاء، إن مصر حققت فائضاً أولياً في الميزانية بلغ 100 مليون جنيه (6.39 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021، وذلك نقلاً عن وزير المالية.

أضاف الوزير أن مصر أطالت عمر الدين إلى نحو 3.2 عام في يونيو حزيران من 1.3 عام فى يونيو حزيران 2013، وتتوقع وصوله إلى 3.8 عام بحلول يونيو حزيران 2021، السنة المالية لمصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران. (رويترز)

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