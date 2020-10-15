معهد التمويل: المصدات المالية للإمارات تعزز قدرتها على مواجهة تبعات الجائحة

أكد تقرير حديث من «معهد التمويل الدولي» قوة الوضع المالي للإمارات العربية المتحدة وقدرتها بالتالي على مواجهة تبعات الجائحة والتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وتوقع أن تصل قيمة الأصول الخارجية للدولة مع احتياطياتها الرسمية إلى 2.94 تريليون درهم هذا العام، أو ما يعادل 220% من إجمالي الناتج المحلي لها، ما يحد من تأثير تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ويتوقع المعهد أن ترتفع قيمة أصول الدولة الخارجية بحوالي 4% في العام المقبل لتصل إلى 2.73 تريليون دولار (743 مليار دولار) مقابل 2.6 تريليون درهم (714 مليار دولار) متوقعة في العام الجاري. ورجح أن تحافظ الإمارات على وضع خارجي قوي مع مستوى إيجابي لفائض الحسابات الجاري، حيث يتوقع أن يصل الفائض هذا العام إلى 1.5% من الناتج المحلي وأن يرتفع إلى 1.9% في العام المقبل.

الأكثر جاذبية للاستثمارات

وأكد من جهة أخرى أن الإمارات تبقى الوجهة الرئيسية والأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إقليمياً، حيث استقطبت استثمارات خارجية مباشرة وصلت إلى 40.37 مليار درهم (11 مليار دولار) في العام الماضي، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى وجود العديد من العوامل التي تدعم جاذبية الدولة على هذا المستوى منها تفوق البنية التحتية والجهود الحثيثة على مستوى سهولة ممارسة الأعمال. وقال إن الإمارات تستهدف زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية في المرحلة المقبلة لتستقطب بحلول العام المقبل استثمارات توازي 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويتوقع المعهد أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بحوالي 3.1% في العام المقبل، بعد انكماش يتوقع أن يصل معدله في العام الجاري إلى 5.7% نتيجة تبعات الجائحة وتدابير الإغلاق لاحتواء تفشي الفيروس في الأشهر الماضية. وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي للإمارات بحوالي 3.4% في العام المقبل بعد انكماش 4.7% هذا العام، كما رجح أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات بحوالي 2.9% في العام المقبل بعد انكماش بنسبة 6.1% في العام الحالي.

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انكماش أسعار المستهلك

كما توقع انكماش أسعار المستهلك بمعدل 2% هذا العام ليرتفع التضخم إلى 1.9% في 2021. وبحسب تقديرات المعهد يتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات هذا العام إلى 1.31 تريليون درهم (357 مليار دولار)، وأن يرتفع إلى 1.4 تريليون درهم في العام المقبل.

وقال التقرير إن الإمارات يتوقع أن تسجل هذا العام عجزاً في الموازنة يصل إلى 8.1% من الناتج المحلي، لكنه رجح تراجع العجز بصورة لافتة إلى 5% من الناتج المحلي في العام المقبل. وقدر العائدات الحكومية للدولة بحوالي 352.32 مليار درهم (96 مليار دولار) سنويا للعامين الجاري والمقبل. وتوقع ارتفاع في الدين العام إلى 69.7% من الناتج المحلي في العام الجاري، ليتراجع إلى 67.4% من الناتج المحلي في العام المقبل.

إصلاحات مالية

وقال التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين لدى المعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاربيس إيراديان، إن الدولة بإمكانها اعتماد إصلاحات مالية في المرحلة المقبلة في حال استمرت أسعار النفط العالمية على انخفاضها لفترة أطول، مقترحاً على هذا المستوى تعزيز العائدات غير النفطية من خلال ربما رفع مستوى ضريبة القيمة المضافة أو خفض الإنفاق الجاري خاصة على الأجور الحكومية.

وبحسب التقرير تراجع سعر التوازن النفطي للإمارات والذي تستقر عنده الموازنة دون فائض أو عجز من 61 دولاراً للبرميل في العام الماضي إلى 60 دولاراً هذا العام، ويتوقع المعهد أن يتراجع بصورة أكبر في العام المقبل إلى 58 دولاراً للبرميل.