«صندوق النقد»: الإنفاق الحكومي الإماراتي 35.9% من الناتج المحلي

توقع «صندوق النقد الدولي» أن يرتفع مستوى الإنفاق الحكومي للإمارات هذا العام بفارق 5.3% من الناتج المحلي عن مستواه في العام الماضي، إلى 35.9% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تبعات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حركة الاقتصاد العالمي بشكل عام، وزادت أعباء الدين على غالبية الاقتصادات العالمية مع قيامها بضخ المزيد من السيولة لدعم النمو الاقتصادي.

وكان الإنفاق الحكومي وصل في العام الماضي في الإمارات إلى حوالي 30.6% من الناتج المحلي. ورجح تقرير الراصد المالي الذي نشره «صندوق النقد الدولي» يوم أمس الأربعاء، أن يصل حجم الإنفاق الحكومي إلى 33% من الناتج المحلي في العام المقبل، وأن يواصل التراجع نسبيا إلى 29.3% من الناتج المحلي بحلول عام 2025.

المعاشات التقاعدية

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من جهة أخرى قدر التقرير معدل النمو المتوقع في إنفاق الإمارات على المعاشات التقاعدية بحوالي 41.5% خلال السنوات من 2019 إلى 2050، كما رجح أن يرتفع إنفاق الدولة على الرعاية الصحية بحوالي 17.9% خلال الفترة نفسها.

وقدر التقرير أن يصل حجم العائدات الحكومية هذا العام إلى 26% من الناتج المحلي في العام الجاري، مقابل 29.8% في العام الماضي. ورجح أن تنمو العائدات الحكومية في السنوات المقبلة، بحيث تصل إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وتبلع 27.1% من الناتج بحلول عام 2025.



ارتفاع في الدين الحكومي

وبحسب تقديرات الصندوق يتوقع أن يبقى الارتفاع في الدين الحكومي لدولة الإمارات محدوداً على الرغم من تبعات الجائحة التي تفرض المزيد من الإنفاق والحاجة إلى السيولة لتمويل العجز. ويتوقع التقرير أن يصل الدين الحكومي العام للدولة هذا العام إلى 36.9% من الناتج المحلي مقابل 27.3% في 2019. ورجح أن يرتفع بشكل محدود وتدريجي إلى 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025.

ورجح الصندوق أن تبقى مستويات العجز الحكومي محدودة، وأن تتراجع تدريجياً في السنوات الخمس من 2020 إلى 2025، وقال التقرير أن الدولة يتوقع أن تسجل هذا العام عجزاً في الموازنة الكلية العامة يصل إلى 9.9%، ورجحت أن يتراجع عجز الموازنة العامة إلى 5.1%من الناتج المحلي في العام المقبل، وأن يواصل التراجع وصولاً إلى ما لا يزيد على 2.2% بحلول عام 2025. كما توقع أن يصل عجز الموازنة الأولية هذا العام إلى 9.3% من الناتج المحلي تتراجع إلى 4.4% في العام المقبل، وتواصل التراجع إلى 1.5% بحلول عام 2021.