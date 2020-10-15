تباين مؤشرات الأسهم وسط تذبذب «العقار»

حافظت السيولة القوية على الاتجاه الصاعد لمؤشر سوق أبوظبي، الأربعاء، معززة بشراء مؤسساتي تركز على «القيادية» في البنوك، فيما تأثر سوق دبي بتذبذب أسهم العقار ما بين جلسة، وأخرى، ليتراجع مؤشره 0.85% وسط ضغوط إضافية من القطاع المصرفي.

وكان «أبوظبي الأول» من أبرز الداعمين لسوق العاصمة مع احتلاله المركز الثاني بالتداولات بـ116.3 مليون درهم، وارتفع 1.43% إلى 11.38 درهم، وجاء خلف «العالمية القابضة» الذي أغلق مستقراً بسيولة بـ161.5 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 2.06%.

وفي المقابل، تركزت الضغوط بصورة رئيسية في سوق دبي من «دبي الإسلامي» بتراجعه 1.42% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95% و«إعمار العقارية» 0.37%.

وركز المستثمرون الأجانب، (غير العرب)، مشترياتهم على أسهم «العالمية القابضة» التي ارتفعت ملكيتهم في الشركة، الأربعاء، إلى 4 ملايين سهم، إلى جانب أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«الاتحاد العقارية».

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 951.6 مليون درهم منها 319.3 مليون درهم في دبي، و632.36 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 449.67 مليون سهم توزعت بواقع 320.47 مليون سهم في دبي، و129.2 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك عن طريق 5658 صفقة.

سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85% إلى مستوى 2218.21 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار، والبنوك، والنقل، والخدمات، والاتصالات.

وتراجع قطاع البنوك 1.24% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 1.42% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95%.

وهبط قطاع العقار 0.83% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.29% و«إعمار مولز» 0.68% و«الاتحاد العقارية» 4.8% و«ديار» 1.39% و«داماك» 1.08%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.24% إثر تراجع «العربية للطيران» 0.9% تزامناً مع استقرار «أرامكس» وارتفاع «الخليج للملاحة» 2.66%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 1.32% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.78% و«شعاع كابيتال» 2.83% فيما نزل «سوق دبي المالي» 0.24%.

سوق أبوظبي



وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.61% إلى مستوى 4573 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك، والاتصالات، والصناعة، والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 1.24% مستفيداً من ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.43% و«أبوظبي التجاري» 2.06% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 0.24%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.125 مدفوعاً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 1.3% مع انخفاض «الدار» 1.45% فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.05%.

وتراجع قطاع الطاقة هامشياً 0.04% مع تراجع «طاقة» 0.68% و«أدنوك للتوزيع» 0.3%، رغم ارتفاع «دانة غاز» 0.57%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.08% مع نزول «إشراق» 1.95% في وقت استقر كل من «الواحة كابيتال»، و«العالمية القابضة».

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توجه السيولة

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 89.6 مليون درهم، مغلقاً عند 4.15 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 88.14 مليون درهم ليغلق عند 10.35 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات قدرها 32.27 مليون درهم، وأقفل عند 2.67 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «العالمية القابضة» بـ161.5 مليون درهم وأقفل مستقراً عند 39 درهماً، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 116.32 مليون درهم، مغلقاً عند 11.38 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات قدرها 110.3 مليون درهم، وأغلق عند 4.2 درهم.

وسجل «الإثمار» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.77% مغلقاً عند 0.303 درهم، فيما سجل «الاتحاد العقارية» التراجع الأكثر بنسبة 4.8% إلى 0.297 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 3.73% ليغلق عند 1.39 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «بلدكو» بنسبة 4.96% إلى مستوى 0.249 درهم.



الجنسيات



وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 45.25 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 45.25 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 3.87 مليون درهم محصلة بيع العرب، و7.66 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و33.72 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 19.6 مليون درهم محصلة بيع، وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 19.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.79 مليون درهم محصلة بيع العرب، ومليون درهم فقط، محصلة بيع الخليجيين و13.73 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات



وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 39 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 22.5 مليون درهم محصلة بيع.