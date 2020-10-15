شراكة لجناح فرنسا في «إكسبو 2020» مع «لي ميزون دو فوياج»

عقد الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020 دبي» اتفاق شراكة استراتيجية مع «لي ميزون دو فوياج» يندرج في الإطار الطبيعي لرؤيتهما المشتركة حول الاستدامة وعزمهما على تزويد زوار هذا الحدث العالمي بتجربة غنية بالثقافة والمعرفة.

سوف تلتقي جميع دول العالم معاً تحت سقف واحد على مدار ستة أشهر في «إكسبو 2020 دبي» لمناقشة التحديات التي تواجه البشرية وكيفية إيجاد الحلول الملموسة لها، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية الحالية، في حين أن هذه القضية لم تعد مجرّد طرح عام بل أصبحت ضرورة ملحة.

وسوف تسعى فرنسا إلى طرح هذه المسألة على بساط البحث عبر تحويل جناحها في «إكسبو 2020 دبي» إلى منصة دولية تظهر من خلالها التزامها في ابتكار واستنباط أفكار جديدة تصبّ في صالح كوكب الأرض وسكانه. وسوف يشكل «إكسبو 2020 دبي» فرصة ملائمة للتعبير عن رؤية فرنسا تجاه حركة تنقل مستدامة وموحّدة، بالإضافة إلى عرض تجربتها أيضاً حول كيفية الاستفادة من التضامن حول القضايا البيئية والمناخية على المستوى الدولي كأداة من أجل تطوير الشركات على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول البيئي هو المحرك الأساس للابتكار والتقدم والازدهار.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح في الفرنسي في «إكسبو دبي 2020» ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس): يسعدنا كثيراً أن تصبح «لي ميزون دو فوياج» شريكاً استراتيجياً للجناح الفرنسي. أعلم جيداً أن الجناح الفرنسي يعتمد على السياحة على وجه الخصوص، ومن هذا المنطلق فإن الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس» تلتزم بضمان أن تقدم مشاركة فرنسا لزوار هذا الحدث العالمي حقاً، تجربة فريدة من نوعها.

وقال جان-إيمانويل شوميتون، مدير عام «لي ميزون دو فوياج»: لطالما احتل هذا المعرض الدولي مكانة خاصة في تاريخ «لي ميزون دو فوياج» ومن هذا المنطلق، كان القرار طبيعياً بالنسبة لنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير. لذا، فإن خبراتنا التي اكتسبناها في هذه المنطقة تعني أنه يمكننا تقديم برنامج واسع النطاق يزخر بإمكانات سفر كبيرة، فهو مصمم خصيصاً لجميع الزوار القادمين لمشاهدة «إكسبو 2020 دبي».