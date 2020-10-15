تقنيات عمرانية متطورة في معرض المدن الذكية.. خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتضن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2021 - التي تقام في الفترة من 5 -7 أبريل/ نيسان المقبل - معرض ومنتدى المدن الذكية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التخطيط العمراني للمدن، واستطلاع الآفاق الاقتصادية المهمة لتبني وتطبيق هذه التقنيات.

ويجمع الحدث الحكومات والبلديات والإدارات المحلية، إلى جانب الشركات العاملة في مجالات التخطيط والتنقل والرقمنة والإدارة الصحية الذكية وتقنيات المدن الذكية، وذلك لتسليط الضوء على آفاق تواصل المجتمعات وتعزيز الحوار وتبادل المعرفة بين كبار الخبراء والأطراف الفاعلة في هذا المجال.

وتواصل أبوظبي مسيرة برهنت فيها على فعالية التخطيط العمراني المستدام، وقد أصبح بموجب ذلك التكامل بين الاستدامة وتخطيط المدن محل اهتمام كبير من مؤسسات التخطيط العمراني، وذلك بهدف الوصول إلى مدن مستدامة وآمنة وهانئة.

وقال ستيفان لي جينتيل، مدير العمليات والرئيس التنفيذي بالإنابة بشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، أحد المتحدثين الرئيسيين بمعرض ومنتدى المدن الذكية: «إن مصطلح المدن الذكية لا يشير بالضرورة إلى مشاريع أو تقنيات مستقبلية وغير موجودة حالياً، وقد قمنا في شركة أبوظبي لخدمات الطاقة بتركيز جهودنا على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة حالياً في إمارة أبوظبي باستخدام تقنيات متوفرة لدينا بالفعل، وذلك بالتوافق مع استراتيجية الإمارة لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030. يمكننا استخدام التقنيات الموجودة حالياً ودمجها بالبنى التحتية الحالية بصورة متكاملة ستؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء والمياه وزيادة كفاءة المباني القديمة».

وأضاف: «سنعمل مع الموردين والمقاولين ومزودي الخدمات الموجودين في الإمارات للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، ما سيعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد المحلي، كما سيسهم في تعزيز الاستقرار السكاني وتطوير البنى التحتية للمدن والأحياء ومناطق الأعمال».

وسيستضيف معرض ومنتدى المدن الذكية عدداً كبيراً من المتحدثين والخبراء، حيث من المتوقع أن يركز المتحدثون على الخطط الحكومية لتطوير المدن الإقليمية، إضافة إلى شبكات الجيل الخامس والاتصالات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التطوير العمراني، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، وأدوار الموارد البشرية والبيانات في هذه المنظومة، ومستقبل الصحة الذكية، وكفاءة استخدام الطاقة والماء، والطباعة ثلاثية الأبعاد والتنقل الذكي. (وام)