إتاحة جزر ديرة وواجهة دبي البحرية أمام ملّاك القوارب واليخوت

تستهل شركة «نخيل» موسم ذروة الإبحار من خلال إتاحة إمكانية الوصول لأصحاب القوارب واليخوت من جميع أنحاء الإمارات ومنظمي الرحلات السياحية إلى وجهتين جديدتين حصريتين من الجزر الواقعة في الخليج العربي.

ويمكن الآن لأصحاب القوارب واليخوت التمتع بالرحلات المائية النهارية أو المبيت في «جزر ديرة»، المدينة الساحلية الجديدة التابعة لشركة «نخيل» الواقعة شمالي الإمارة، فضلاً عن جزيرة خاصة قبالة «واجهة دبي البحرية» في الجنوب.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «نقوم بتوسيع مرافقنا البحرية لتعكس النمو المستمر في قطاع القوارب الترفيهية في دولة الإمارات. ستجذب وجهاتنا الجديدة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الإمارات السبع والتي تستوعب القوارب واليخوت التي يصل طولها إلى 165 متراً، عشاق البحر من مختلف أنحاء البلاد، كما أنها ستعزز مكانة الدولة كوجهة متميزة لهذا القطاع.

وأضاف كاظم: ستضيف شركة «نخيل» مراسي بحرية جديدة في «جزر ديرة» وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مرافق الإرساء، في حين تعمل مراسي «نخلة جميرا» البحرية التي تضم أكثر من 400 عضو بكامل طاقتها.

وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: تلعب السياحة البحرية على الصعيدين المحلي والدولي دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة. وسيتاح المجال أمام مالكي اليخوت والشركات السياحية على السواء للاستمتاع بهذه الوجهات الجديدة على طول الخط الساحلي في دبي الذي يتمتع بمواصفات عالمية، كما أنهم سيسهمون في تطوير هذا القطاع المتنامي.

تعتبر الوجهتان الجديدتان في«جزر ديرة»و«واجهة دبي البحرية»مكملتين لوجهة«نخيل» للقوارب الترفيهية الواقعة في جزيرة أنتاركتيكا ضمن«جرز العالم»، والتي استقبلت أكثر من 700 من أصحاب القوارب واليخوت العام الماضي.

يشار إلى أن الدخول إلى جميع الوجهات متاح بشكل مجاني لأعضاء مرسى«نخلة جميرا» كما يمكن دخول أصحاب القوارب واليخوت الأخرى أيضاً مقابل رسوم رمزية وذلك بحسب أحجامها.