شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة فيصل كلداري من رئاسة «المصرف» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلن «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية» (المصرف) عن قبول مجلس إدارته طلب استقالة فيصل كلداري من منصبه كرئيس تنفيذي للمصرف لأسباب شخصية.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين عبدالرزاق طرابلسي، مساعد المدير العام، كرئيس تنفيذي بالإنابة بشكل فوري، لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد للمصرف.

وقال فرحات بن قدارة، رئيس مجلس إدارة المصرف: «أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الموظفين فيه بجزيل الشكر والامتنان إلى فيصل كلداري على جهوده المبذولة وتفانيه في العمل خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي للمصرف.»

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