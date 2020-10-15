«جمارك دبي» تحصل على 7 جوائز عالمية في الابتكار المؤسسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توجت «جمارك دبي» إنجازاتها في مجال الإبداع والابتكار بالحصول على 7 جوائز جديدة من منظمة الأفكار الأمريكية، وقام أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي بتكريم الفائزين بالجوائز في حفل افتراضي بواسطة تقنية الاتصال الإلكتروني، حيث فازت الدائرة بهذه الجوائز عن إنجازاتها في تطوير الابتكار المؤسسي والتي أُعلن عنها خلال القمة الافتراضية الاستثنائية للأفكار الأمريكية التي تم تنظيمها إلكترونياً في 25 سبتمبر 2020 لتحديد الفائزين بالدروع الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف الفئات التي تشملها الجائزة بما فيها المكافآت المالية المخصصة وللمرة الأولى للفائزين في الفئات الخاصة بجائحة كوفيد 19.

وقد شملت الــ7 جوائز التي فازت بها الدائرة في نهائيات جائزة الأفكار الأمريكية 4 جوائز في مجال الابتكار و3 للمديرين والموظفين المتميزين في هذا المجال، حيث تصدرت الجائزة الذهبية في المركز الأول لفئة الفكرة المشتركة الجوائز التي فازت بها الدائرة لتحصل بذلك على أهم وأكبر الجوائز للأفكار الأمريكية 2020 التي أُعطيت إلى جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي عن مشروع «منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود» وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة وتم تطويرها داخلياً من قِبل فريق عمل متخصص بقيادة المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وتعتمد المنصة على تقنيات (البلوك تشين) لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، وتسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم لتيسير وتسريع تجربة المستهلكين.

كما فازت الدائرة بجائزة المركز الأول لفئة الأمن والتي حصل عليها أحمد عنبر الفلاسي ضابط تفتيش أول عن مشروع درع التفتيش الآمن وهو درع واق مبتكر لعمليات التفتيش يفصل بين المفتشين والمسافرين بطرق آمنة وذكية ومحدثة بأجهزة تساهم في حماية الطرفين من المخاطر البيولوجية الخاصة بفيروس كورونا - كوفيد 19، وحصلت الدائرة كذلك على الجائزة الفضية لفئة الابتكار الخارق والتي فاز بها المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني عن مشروع الجهاز الجمركي لتفتيش المركبات الضخمة وهو الجهاز الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتميز بتوحيد جميع التقنيات والمعدات الحديثة والمتطورة الخاصة بتفتيش المركبات الضخمة في جهاز واحد بطريقة مبتكرة.

وشملت قائمة جوائز الأفكار الأمريكية 2020 التي فازت بها جمارك دبي جائزة المركز الثاني لفئة السلامة التي حصل عليها شمس الدين عبدالباقي ضابط أول صيانة عن مشروع ممر المفتش الجمركي الآمن الذي يتميز بتوحيد أحدث الأجهزة من ناحية الأمن والسلامة وبتقنيات مميزة لا تلامسية واستخراج تقارير إلكترونية مباشرة بعد كل عملية.

وفي الجوائز المقدمة للمديرين والموظفين المتميزين في مجال الابتكار فاز حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي بالجائزة الفضية لفئة قائد الابتكار كأفضل مدير لإدارة الابتكار، كما فازت مريم الشامسي مدير أول تطوير خدمة العملاء بالجائزة الفضية لفئة الابتكار في الاتصال كأفضل مدير ابتكار في الاتصال المؤسسي، وحصلت نيلا درويش أخصائي مركز الابتكار على الجائزة البرونزية لفئة إداري نظم الابتكار كأفضل إداري لنظم الابتكار المؤسسي.

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «نطور باستمرار قدرتنا على إطلاق الابتكارات الجديدة لنرسخ موقعنا في قيادة الابتكار الجمركي على المستوى الدولي، ونعزز دورنا الحيوي في الاستمرار بموقع الصدارة العالمية التي حققتها دولة الامارات بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك، وقد توسعت الدائرة في مجال الابتكار لتشمل إنجازاتها الحديثة تطوير الابتكارات الجديدة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد 19 وتحويلها إلى فرص وإنجازات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال تحفيز كافة الموظفين على التفكير الخلاق بأفضل الحلول لمجابهة تحديات الأزمة، لنرسخ الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات بالحصول على المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار أزمة جائحة كوفيد-19 حيث نواكب تحديات الأزمة بالتركيز في جهودنا الآن على الإبداع والابتكار في تطوير التجارة الإلكترونية لتشمل التبادل التجاري بين الشركات إلى جانب عمليات الشراء الإلكتروني المباشرة من قبل المستهلكين الأفراد».