«اتصالات» أفضل مُزوّد إقليمي للخدمات والمبيعات بالجملة

فازت «اتصالات» بجائزة «أفضل مزوّد إقليمي للخدمات والمبيعات بالجملة» في الشرق الأوسط، وذلك ضمن الحفل الافتراضي لجوائز مؤتمر عالم الاتصالات «تيليكوم وورلد ميدل إيست 2020»، لتكون المرة الثانية عشرة التي تفوز فيها «اتصالات» بهذه الجائزة المرموقة.

وجاء ترشيح «اتصالات» للجائزة ضمن قائمة شملت أفضل شركات الاتصالات بعد النجاح الذي حققته الشركة في قطاع المبيعات بالجملة في منطقة الشرق الأوسط خلال الحدث الإقليمي الأبرز في قطاع الاتصالات.

وبهذه المناسبة صرّح علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»، قائلاً: «تفتخر «اتصالات» بحصولها على هذه الجائزة للمرة الثانية عشرة، والتي تبرِز قدرات شبكة «اتصالات» الدولية ومدى انتشارها، والتزامها المتواصل بأعلى معايير الجودة. كما تؤكد الجائزة نجاح خدماتنا الجديدة في مراكز «اتصالات» الذكية للبيانات SmartHub، وشراكاتنا الاستراتيجية التي عملنا على تطويرها على مر السنين. وتعكس هذه الجائزة مدى تماسك أداء اتصالات وحرصها على استمرارية تقديم الحلول المرتكزة على الابتكار، الذي يُعد عاملا أساسيا لنجاح أعمالنا في قطاع المبيعات بالجملة».

يذكر أن الحفل الافتراضي لجوائز «تيليكوم وورلد ميدل إيست 2020» والذي عُقد بتاريخ 13 أكتوبر هو جزء من مؤتمر «تيليكوم وورلد ميدل إيست 2020» الذي جرت فعالياته عن بُعد خلال 13 إلى 14 أكتوبر. وتقوم الشركة المنظِّمة «Terrapinn» بتشكيل هيئة مستقلة تضم نخبة من الخبراء المختصين لاختيار الفائزين عن مختلف الفئات في هذا المؤتمر السنوي الأبرز في قطاع الاتصالات.