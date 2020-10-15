شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الشعبة العامة للمستوردين: نعد بمستقبل أفضل للمستورد المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن فوز قائمة المستقبل كاملة 21 عضوا، برئاسة حمدى النجار.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2020 – 2024 بفوز محمد مصطفى النجار "حمدي النجار" رئيسا للشعبة العامة بالتزكية.

كما فاز أحمد بيومي بمنصب النائب الأول ومحمد صادق السويدي بمنصب النائب الثاني، فيما حصد محمد رستم منصب السكرتير العام، ومصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد.

وفازت قائمة المستقبل بكامل أعضائها عضوية مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تنتهي فى 2024، وذلك بعد منافسة مع قائمة أبناء مصر تم حسمها في النهاية بفارق كبير من الأصوات.

وتضم قائمة المستقبل في عضويتها كلاً من حمدي النجار، محمد رستم، أحمد الخولي، محمد صادق السويدي، أحمد بيومي، أمجد العتال، أحمد مرسي، أحمد الملواني، أحمد داوود، حمادة العجواني، خالد نور الدين، عمار شفيق، عمر الجمل، عمرو الدفراوي، متى بيشاي، محمد نصار، محمد العرجاوي، محمد فتحي مرسي، محمد أبو الخير، مصطفى المكاوي، ووائل المبشر.

وأشاد المهندس حماده العجوانى عضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالروح التي تحلي بها المجلس المنتخب في تشكيل هيئة المجلس وتنازل بعض الأعضاء عن ترشحهم لصالح زملائهم في جو ينم عن الأخوة والألفة التي تسود المجموعة.

Advertisements

من جانبه أعرب حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين، عن سعادته بفوز قائمة المستقبل باكتساح بكامل أعضائها، معربا عن أمله في تقديم الشعبة كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستوردين.

وأكد محمد السويدى، النائب الثانى لرئيس شعبة المستوردين، أن الشعبة ستعمل على تحقيق طموحات المستورد المصرى، مشيرا إلى أن تحقيق خدمات أفضل للمستوردين يصب في صالح الاقتصاد المصرى.

وأكد محمد رستم، سكرتير الشعبة، أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تأكيد أهمية الاستيراد بالنسبة للمجتمع والاقتصاد المصرى، وأهميته في قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة.

من جانبه أكد مصطفى المكاوى، عضو الشعبة أن المجموعة ستعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ برنامج طموح لخدمة الاستيراد المصرى.

فيما أكد محمد العرجاوى، عضو الشعبة المنتخب، عن سعادته بفوز قائمة المستقبل بفوز انتخابات الشعبة العامة للمستوردين، مؤكدا أن أكثر ما يميز المجموعة المنتخبة أنها تمزج ما بين الشباب والخبرة، فضلاً عن كفاءة جميع عناصرها، ما يبشر بتنفيذ برنامج طموح يخدم الاستيراد والمستورد المصرى.

بينما أكد متى بشاى، عضو شعبة المستوردين أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على التغيير للأفضل بالنسبة للمتسورد المصرى وتلافى المشاكل التي حدثت خلال الفترات الماضية.