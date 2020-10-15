شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات الخام بأكثر من 5 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط في البلاد بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.3 برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين بحوالي 1.5 مليون برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 3.9 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس (بسبب عطلة الإثنين الماضي) عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.