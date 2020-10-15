شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سيتي جروب" يهبط متأثرا بتراجع أرباح وإيرادات البنك الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سيتي جروب" خلال تعاملات يوم الأربعاء مع استمرار تأثير الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية والتي سجلت انخفاضا في الأرباح والإيرادات خلال الربع السنوي الثالث.



وأعلن البنك الأمريكي انخفاض أرباحه الفصلية إلى 3.2 مليار دولار أو ما يعادل 1.40 دولار للسهم خلال الربع السنوي الثالث من 4.9 مليار دولار أو ما يعادل 2.07 دولار للسهم، بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض الأرباح إلى 91 سنتا لكل سهم.

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وهبطت إيرادات "سيتي جروب" بنسبة 7% إلى 17.30 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى إيرادات عند 17.21 مليار دولار.



هذا، وأكد المدير التنفيذي لـ"سيتي جروب" "مايكل كوربات" على أن جهود إدارته مستمرة من أجل تخفيف آثار أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سيتي جروب" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 43.03 دولار، وسجل أعلى سعر عند 44.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 43 دولارا.