شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جولدمان ساكس" يغلق على ارتفاع بعد نتائج أعماله الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جولدمان ساكس" خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب إعلان البنك عن نتائج أعمال فصلية شملت ارتفاع الأرباح بأكثر من المتوقع في الربع السنوي الثالث وقفزة في الإيرادات خلال نفس الفترة.



وبلغت أرباح البنك الأمريكي 3.48 مليار دولار خلال الربع الثالث أو ما يعادل 9.68 دولار للسهم بينما توقع محللون تحقيق أرباح عند 5.57 دولار للسهم.

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وقفزت الإيرادات الفصلية بنسبة 29.5% إلى 10.78 مليار دولار خلال الربع الثالث، وهو ما تجاوز توقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات عند 9.38 مليار دولار.



وذكر بنك "جولدمان ساكس" تعليقا على هذه البيانات بأن أنشطته واصلت التعافي من تداعيات فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بدعم من تحسن الأنشطة الاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جولدمان ساكس" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 211.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 214.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 210.2 دولار.