شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، وذلك مع تبدد التفاؤل لدى المستثمرين بشان حزمة التحفيز المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



ورغم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمقترح للكونجرس للتصويت على حزمة تحفيز بقيمة 1.8 تريليون دولار، إلا أن الديقراطيين في مجلس النواب يستبعدون التصويت عليها قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وأكد الرئيس "ترامب" تعافيه وزوجته وابنه "بارون" من فيروس كورونا بعد فترة قصيرة من الإصابة بالمرض.



كانت الأسواق قد وقعت تحت الضغوط بعد وقف شركة "جونسون أند جونسون" تجارب لقاحها المضاد لـ"كورونا" بعد ظهور أعراض خطيرة على أحد الحالات المتطوعة بحقن اللقاح.



وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 2.1% أو ما يعلدل 84 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.04 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.1% أو ما يعادل 87 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 43.32 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% (ما يعادل 166 نقطة) إلى 28514 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28792 نقطة وأقل مستوى عند 28461 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 11768 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11940 نقطة وأقل مستوى عند 11714 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3488 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3528 نقطة وأقل مستوى عند 3480 نقطة.