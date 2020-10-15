الاقتصاد

القمح يغلق على ارتفاع لكنه أدنى 6 دولارات للبوشل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى القلق بشأن أزمة فيروس والتي ربما تدفع بعض الدول لزيادة مشترياتها من القمح لتأمين احتياجاتها.


وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 38 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 1.076 مليون شخص حتى الآن، وتؤكد بعض الدول تعرضها لموجة ثانية من تفشي المرض.

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وعلى أثر انتشار وزيادة الإصابات بفيروس "كورونا"، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطواريء الصحية وإعادة فرض قيود على المواطنين.


 من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% وأغلقت عند 5.97 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 6.00 دولارات للبوشل وأقل سعر عند 5.87 دولار.

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