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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% بعد خسائر حادة أمس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية متجاهلة صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 38 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من 1.076 مليون شخص حتى الآن.
وعلى أثر تفشي الفيروس التاجي، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطواريء الصحية وإعادة فرض قيود على المواطنين.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.1% أو ما يعادل 27 سنتا إلى 24.395 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 4.5%ن وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 24.725 دولار وأقل سعر عند 23.930 دولار.
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