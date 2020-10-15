شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع بدعم من الإقبال الصيني على سنداتها الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في اعقاب أنباء عن زيادة الصين مشترياتها من السندات الحكومية اليابانية.



ورفعت الصين مؤخرا مشترياتها من السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات بالإضافة إلى تعزيز حيازتها من تلك السندات بأكثر من ثلاثة أضعاف حجمها بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

Advertisements



وخلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو/تموز الماضي، اشترت الصين سندات بقيمة 1.46 تريليون ين (ما يعادل 13.8 مليار دولار) من السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1.7%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 105.09، وسجل أعلى سعر عند 105.5 وأقل سعر عند 105.04.