شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النجار رئيسا لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن فوز حمدى النجار الرئيس للدورة السابقة، وكذلك فوز كامل قائمته لدورة جديدة تنتهى فى 2024. وضمت قائمة المستقبل فى عضويتها كلاً من حمدي النجار رئيس الشعبة للدورة المنتهية، محمد رستم، أحمد الخولي، محمد صادق السويدي، أحمد بيومي، أمجد العتال، أحمد مرسي، أحمد الملواني، أحمد داوود، حمادة العجوانى، خالد نور الدين، عمار شفيق، عمر الجمل، عمرو الدفراوي، متى بيشاى، محمد نصار، محمد العرجاوى، محمد فتحي مرسي، محمد أبو الخير، مصطفى المكاوى، ووائل المبشر. Advertisements وبحسب مصادر داخل الاتحاد فأنه من المقرر الإعلان عن تشكيل هيئة المكتب للشعبة خلال الساعات القادمة.

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