شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

إيقاف تداول 20 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 20 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم العامة للصوامع والتخزين، العربية للصناعات الهندسية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بنك قناة السويس، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، سماد مصر (ايجيفرت)، جي بي اوتو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المهندس للتأمين، بي انفستمنتس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، العبور للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، النساجون الشرقيون للسجاد.

البورصة تربح 3.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 348.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.94%، والعرب على 5.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 24.8 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 57.7 مليون جنيه، 168.4 ألف جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1028 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 41.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 11.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 2.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.97%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.89%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.77%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 13.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.72%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.165 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 17.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.028 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.81%.