شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع أعلى 1900 دولار مجددا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



واستعد الذهب زمام الأمور نوعا ما وسط ترقب للمزيد بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي يقترب موعدها في نوفمبر/تشرين الثاني.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

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وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطواريء الصحية وإعادة فرض قيود مجددا على مواطنيها بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.70 دولار إلى 1907.30 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1917.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1885 دولارا.