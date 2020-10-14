شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء متخليا عن مكاسبه السابقة، وذلك على الرغم من صدور بيانات حكومية أفضل من التوقعات.



واستعابت الأسواق التفاؤل في الأسواق بشأن محادثات حزمة التمويل الثانية لمكافحة كورونا بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي.



من ناحية أخرى، أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" هذا الأسبوع وقف تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها المضاد للفيروس التاجي بسبب ظهور أعراض خطيرة على أحد الحالات المتطوعة.

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من ناحية أخرى، كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، وهي سلع أكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية بنسبة 0.4% أيضا بأعلى من توقعات عند 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.